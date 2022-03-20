Магучих: У меня золото, и оно для всех украинцев, для Украины

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась впечатлениями после своей победы на чемпионате мира в Белграде:

"Соревнования были хорошие, но для меня было сложно соревноваться, потому что мое сердце остается в Украине, которая находится в войне. Но моя тренер сказала, что я должна сконцентрироваться на прыжках.

И это хорошо - выиграть медаль. И если честно, я была мотивирована выиграть медаль. Но у меня золото – и это золото для всех украинцев, для Украины. Было сложно соревноваться, но я горда соревноваться для Украины, для моей любимой страны, для украинцев.

Не знаю, что будет завтра в Украине, я надеюсь, что смогу вернуться в Украину как можно скорее и продолжу подготовку к ЧМ в Украине. Но сейчас я уезжаю в Германию, в офис Puma, где нас поддерживают.

Я хочу поблагодарить нашу армию, что она защищает нашу страну. Ибо благодаря вам я нахожусь здесь и защищаю нашу страну на дорожках. Благодарю вас. Хочу сказать, что мы очень сильная нация, мы будем сражаться за свою независимость, за свою свободу. Я очень люблю вас. Мы все будем бороться за свободу", – сказала Магучих.