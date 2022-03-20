Генштаб: Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению в Украину
Смертники
Getty Images / Global Images Ukraine
Генштаб ВСУ сообщает оперативную информацию по фронту по состоянию на 12:00 двадцатого марта. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели, но есть немало информации от отечественной разведки.
В частности, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору, отмечает Генеральный штаб ВСУ. Еще одна опасность – гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал", - говорится в сообщении Генштаба.
Ранее министерство так называемой обороны так называемой российской федерации на официальном уровне говорило о применении в Украине этих ракет.
Наконец, Генштаб пишет о значительных потерях в расположении врага:
"Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей с РФ. Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного, уничтожены командиров: 331-й парашютно-десантного костромского ударного полка;" комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля".
Популярное сейчас
- росСМИ: Киев и Москва имеют сближение позиций в критических вопросах
- Генштаб ВСУ: кремль недоволен тем, что в Херсоне не удалось создать "ХНР". Нет картинки для пропаганды
- Убит заместитель командующего Черноморским флотом рф. В 1993-м он отказался присягать Украине
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:10 Зарубежные Джонсон: путин не верит в историю русского народа, которую он написал. Он боится свободы Украины
- 20:51 Украинские Первые скорые из международной программы Ярославского прибыли в Харьков
- 20:31 Украинские Мобилизованные из ОРДЛО обвиняют российское командование и отказываются воевать против Украины