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Генштаб: Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению в Украину

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Смертники

Генштаб: Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

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Генштаб ВСУ сообщает оперативную информацию по фронту по состоянию на 12:00 двадцатого марта. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели, но есть немало информации от отечественной разведки.

В частности, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору, отмечает Генеральный штаб ВСУ. Еще одна опасность – гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

охраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее министерство так называемой обороны так называемой российской федерации на официальном уровне говорило о применении в Украине этих ракет.

Наконец, Генштаб пишет о значительных потерях в расположении врага:

"Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей с РФ. Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного, уничтожены командиров: 331-й парашютно-десантного костромского ударного полка;" комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля".

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В статье: война с Россией
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