Генштаб ВСУ сообщает оперативную информацию по фронту по состоянию на 12:00 двадцатого марта. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели, но есть немало информации от отечественной разведки.

В частности, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору, отмечает Генеральный штаб ВСУ. Еще одна опасность – гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее министерство так называемой обороны так называемой российской федерации на официальном уровне говорило о применении в Украине этих ракет.

Наконец, Генштаб пишет о значительных потерях в расположении врага: