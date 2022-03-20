Снова берет пример у гитлера. Путин хочет применить в войне против Украины несовершеннолетних
шойгу тоже не против
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оккупанты не планируют останавливаться на уже совершенных преступлениях. путин и шойгу хотят использовать в войне против Украины еще и несовершеннолетних военных. Об этом сообщает ГУР.
По данным разведки это может быть сделано вынужденно из-за необходимости, ведь российская армия понесла потери и требует пополнения живой силой. Документ о привлечении несовершеннолетних подписал минобороны РФ шойгу.
“В приказе идет речь о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство России должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления с рф Геннадия Жидко.
"Юнарми" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны рф. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации становятся дети с восьми лет.
Аналогичные действия производились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года ученики старших классов в подразделениях “Гитлерьюгенда” привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 000 несовершеннолетних девушек”, - говорится в заявлении ГУР.
Популярное сейчас
- росСМИ: Киев и Москва имеют сближение позиций в критических вопросах
- Дочь пресс-секретаря путина удивляется, почему против нее ввели санкции. Ведь она "гражданка мира"
- Генштаб ВСУ: кремль недоволен тем, что в Херсоне не удалось создать "ХНР". Нет картинки для пропаганды
- Мариупольский металлургический гигант из корпорации Рината Ахметова разрушен без возможности восстановления
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине