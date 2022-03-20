Снова берет пример у гитлера. Путин хочет применить в войне против Украины несовершеннолетних

Оккупанты не планируют останавливаться на уже совершенных преступлениях. путин и шойгу хотят использовать в войне против Украины еще и несовершеннолетних военных. Об этом сообщает ГУР.

По данным разведки это может быть сделано вынужденно из-за необходимости, ведь российская армия понесла потери и требует пополнения живой силой. Документ о привлечении несовершеннолетних подписал минобороны РФ шойгу.