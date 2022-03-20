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Снова берет пример у гитлера. Путин хочет применить в войне против Украины несовершеннолетних

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шойгу тоже не против

Снова берет пример у гитлера. Путин хочет применить в войне против Украины несовершеннолетних

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оккупанты не планируют останавливаться на уже совершенных преступлениях. путин и шойгу хотят использовать в войне против Украины еще и несовершеннолетних военных. Об этом сообщает ГУР.

По данным разведки это может быть сделано вынужденно из-за необходимости, ведь российская армия понесла потери и требует пополнения живой силой. Документ о привлечении несовершеннолетних подписал минобороны РФ шойгу.

“В приказе идет речь о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство России должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления с рф Геннадия Жидко.

"Юнарми" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны рф. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации становятся дети с восьми лет.

Аналогичные действия производились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года ученики старших классов в подразделениях “Гитлерьюгенда” привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 000 несовершеннолетних девушек”, - говорится в заявлении ГУР.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Адольф Гитлер
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