Мариуполь был обстрелян с кораблей. Захват города может развязать россии руки по другим направлениям наступления
Наш город-герой все равно держится
Сегодня, двадцатого марта, в первой половине дня город Мариуполь был обстрелян из четырех кораблей военно-морского флота России. Об этом сообщает подразделение защитников Украины АЗОВ-Мариуполь.
Таким образом, по Мариуполю уже применены почти все возможные ресурсы и вооруженные разновидности, имеющиеся на вооружении российской федерации. Активность в отношении Мариуполя объясняется желанием оккупантов захватить город, что позволит перебросить силы окружения на другие направления, где наступление практически захлебнулось. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
"Россия проигрывает в войне, но все еще может переломить ситуацию, если захватит Мариуполь. ВС рф все еще имеют преимущество в численности и технике – россия может переломить ситуацию, если пополнит силы и запасы. В частности, ситуация изменится, если ВС россии захватят Мариуполь, освободив силы для наступления в другом месте", - говорится в сообщении The Washington Post .
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