Мариуполь был обстрелян с кораблей. Захват города может развязать россии руки по другим направлениям наступления

Сегодня, двадцатого марта, в первой половине дня город Мариуполь был обстрелян из четырех кораблей военно-морского флота России. Об этом сообщает подразделение защитников Украины АЗОВ-Мариуполь.

Таким образом, по Мариуполю уже применены почти все возможные ресурсы и вооруженные разновидности, имеющиеся на вооружении российской федерации. Активность в отношении Мариуполя объясняется желанием оккупантов захватить город, что позволит перебросить силы окружения на другие направления, где наступление практически захлебнулось. Об этом пишет американское издание The Washington Post.