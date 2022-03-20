В Тростянце россияне бросили гранату в мирных жителей города, есть погибшие
Обезьянки с гранатой
Getty Images / Global Images Ukraine
Сумская областная прокуратору сообщает об очередном преступлении, совершенном российскими оккупантами на украинской семье. Оккупанты бросили гранату в мирных жителей города Тростянец.
"18-го марта 2022-го года военнослужащие вооруженных сил российской федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры со ссылкой на данные следствия.
При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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