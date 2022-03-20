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В Тростянце россияне бросили гранату в мирных жителей города, есть погибшие

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(1 голосов)

Обезьянки с гранатой

В Тростянце россияне бросили гранату в мирных жителей города, есть погибшие

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сумская областная прокуратору сообщает об очередном преступлении, совершенном российскими оккупантами на украинской семье. Оккупанты бросили гранату в мирных жителей города Тростянец.

"18-го марта 2022-го года военнослужащие вооруженных сил российской федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры со ссылкой на данные следствия.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.03.2022 в 14:43
Тварі , сторицею вернеться наше горе у ваші стадні сім'ї ! Жерти один одного , як щури будете ! І не буде вам каяття !
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