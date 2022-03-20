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Порошенко: Я сказал Зеленскому, что нас объединяет Украина. путин такого не ожидал

Общие новости
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(7 голосов)

россия очень сильно просчиталась

Порошенко: Я сказал Зеленскому, что нас объединяет Украина. путин такого не ожидал

Інтерфакс

Новина українською

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединился с действующим главой государства Владимиром Зеленским ради борьбы против московской орды:

“С 24 февраля мы живем в другом мире. И Украина демонстрирует то единство, которое путин от нас точно не ожидал. До войны я являлся лидером оппозиции и главным оппонентом Зеленского. На сегодняшний день с 24 числа я пришел к Зеленскому, протянул ему свою руку и сказал, что сейчас нас объединяет Украина

Что касается переговоров, то моя рекомендация – позиции будут сильнее, когда рядом с Зеленским будут наши партнеры. Включая Францию, Германию, Соединенные Штаты Америки, возможно, британцы.

Так мы продемонстрируем, что против путина в его захватнических, фашистских шагах стоит весь мир. Путин должен это понять. И хотя его личный инстинкт самосохранения должен толкнуть его на безальтернативное решение вывода российских войск”, - сказал Порошенко.

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В статье: Владимир Путин Петр Порошенко война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (7)
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KadimXa (Харьков)
20.03.2022 в 15:55
Мародёр, недоГетьман не упускает возможности напомнить о себе
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0
-1
Footballers (Умань)
20.03.2022 в 15:37
Респект Порошенку.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.03.2022 в 15:22
Интересно а куда его посл, то есть что ему ответил Зеленский?...
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+1
-5
neutral fan (White Church)
20.03.2022 в 15:55
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
20.03.2022 в 14:48
Дебил
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+3
-5
neutral fan (White Church)
20.03.2022 в 15:13
А аргументувати можеш? Чи то ти про себе написав?
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+3
-2
Думитреску (Новомосковск)
20.03.2022 в 14:40
Пришел в Зеленское?..... Ха-ха-ха. Аффтар жжжот
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+3
0

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