Порошенко: Я сказал Зеленскому, что нас объединяет Украина. путин такого не ожидал

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединился с действующим главой государства Владимиром Зеленским ради борьбы против московской орды:

“С 24 февраля мы живем в другом мире. И Украина демонстрирует то единство, которое путин от нас точно не ожидал. До войны я являлся лидером оппозиции и главным оппонентом Зеленского. На сегодняшний день с 24 числа я пришел к Зеленскому, протянул ему свою руку и сказал, что сейчас нас объединяет Украина

Что касается переговоров, то моя рекомендация – позиции будут сильнее, когда рядом с Зеленским будут наши партнеры. Включая Францию, Германию, Соединенные Штаты Америки, возможно, британцы.

Так мы продемонстрируем, что против путина в его захватнических, фашистских шагах стоит весь мир. Путин должен это понять. И хотя его личный инстинкт самосохранения должен толкнуть его на безальтернативное решение вывода российских войск”, - сказал Порошенко.