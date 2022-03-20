"Меняют тактику". Советник главы Офиса президента Украины рассказал об очередных зверствах рф

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об очередных изменениях в тактической манере ведения россией войны. По словам Подоляка, теперь россияне взяли на вооружение гиперзвуковые ракеты.

25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи «Кинджал» і «Бастіон». Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2022

"25-й день войны. Из-за провалов в наступлении рф перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион". Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ".

Напомним, что ОКГБ – это своеобразная альтернатива НАТО среди стран постсоветского пространства, основанная и поддерживаемая россией. Сообщения о том, что путин обращался за помощью к другим странам-членам ОКГБ, - Армении, Казахстану, Кыргызстану, - появлялись еще раньше.