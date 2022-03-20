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"Меняют тактику". Советник главы Офиса президента Украины рассказал об очередных зверствах рф

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Это им не поможет

"Меняют тактику". Советник главы Офиса президента Украины рассказал об очередных зверствах рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об очередных изменениях в тактической манере ведения россией войны. По словам Подоляка, теперь россияне взяли на вооружение гиперзвуковые ракеты.

"25-й день войны. Из-за провалов в наступлении рф перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион". Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ".

Напомним, что ОКГБ – это своеобразная альтернатива НАТО среди стран постсоветского пространства, основанная и поддерживаемая россией. Сообщения о том, что путин обращался за помощью к другим странам-членам ОКГБ, - Армении, Казахстану, Кыргызстану, - появлялись еще раньше.

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В статье: война с Россией
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