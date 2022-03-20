Франция заморозила активы Центробанка рф на сумму 22 млрд евро
Зачем русским евро, если у них есть рубли?
Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Франция заморозила активы Центробанка россии. Общая сумма российского капитала составила 22 млрд евро. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.
По его словам, правительство заморозило активы ЦБ россии на сумму 22 млрд евро. Кроме этого, таким же действиям подверглись счета частных лиц из рф на 50 млрд евро.
Также известно, что была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро. Она принадлежала примерно 30 гражданам рф, попавшим под санкции.
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Источник:bfmtv.com
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