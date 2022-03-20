УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Франция заморозила активы Центробанка рф на сумму 22 млрд евро
В тренде

Франция заморозила активы Центробанка рф на сумму 22 млрд евро

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Зачем русским евро, если у них есть рубли?

Франция заморозила активы Центробанка рф на сумму 22 млрд евро

Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Новина українською

Франция заморозила активы Центробанка россии. Общая сумма российского капитала составила 22 млрд евро. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

По его словам, правительство заморозило активы ЦБ россии на сумму 22 млрд евро. Кроме этого, таким же действиям подверглись счета частных лиц из рф на 50 млрд евро.

Также известно, что была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро. Она принадлежала примерно 30 гражданам рф, попавшим под санкции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...