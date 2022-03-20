Оккупанты угнали с Бердянского порта 5 кораблей с зерном
Типичная россия
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С Бердянского морского порта исчезли 5 кораблей с зерном. Об этом рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух:
"Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них полностью были загружены – это мы видим по таможенным документам. Некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами.
Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение. Там несколько десятков тысяч тонн зерна было загружено", - сказал Старух.
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