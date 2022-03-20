Германия подпишет с Катаром долгосрочный контракт на поставку газа
путин опять всех переиграл
МИД Германии
Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики. Это шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне вторжения в Украину.
После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил о "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.
По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.
Согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.
Популярное сейчас
- В Украине ликвидировано все руководство российского специального отряда Владимирской области
- Дочь пресс-секретаря путина удивляется, почему против нее ввели санкции. Ведь она "гражданка мира"
- Селезнев: Ярик – чистый патриот. Он хотел ехать со мной в Киев в терроборону
- Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине