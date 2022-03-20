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Германия подпишет с Катаром долгосрочный контракт на поставку газа

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(2 голосов)

путин опять всех переиграл

Германия подпишет с Катаром долгосрочный контракт на поставку газа

МИД Германии

Новина українською

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики. Это шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне вторжения в Украину.

После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил о "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.

Согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.

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В статье: Германия Катар война с Россией
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Источник:
Deutsche Welle

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.03.2022 в 15:57
Если объем эквивалентен российскому, тогда все, рассея, туши свет...
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