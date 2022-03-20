Германия подпишет с Катаром долгосрочный контракт на поставку газа

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики. Это шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне вторжения в Украину.

После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил о "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.

Согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.