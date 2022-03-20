Советник главы ОП: Фронт практически замер

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте на 25-й день полномасштабной войны:

“Фронт практически замер. Ведутся тактические действия. У сторон и нашей, и российской не хватает сил для реального перелома ситуации в том или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят по порядку. Но мы наносим эти удары лучше.

Практически нет воздушных ударов по украинским городам, а российская авиация почти без роботы. Воздушные силы даже опубликовали отчет, согласно которому они уничтожили всего три вертолета за сутки. А им бы хотелось больше. Я их так хорошо понимаю.

Надо понимать, что российское руководство выбрало путь попытки протиснуть нас силой и увеличить количество смертей своих военных еще на 10-20 тысяч человек. Они формируют резервы, перекидают их сюда, но с ними случается досадная неожиданность.

Из-за невыполнения поставленной задачи началась в россии фаза репрессий. Поступают многочисленные сообщения от наших спецслужб о том, что фсб начала искать виновных в вс рф и других формированиях. Уже сотни военнослужащих подвергаются проверкам и обвинениям в дезертирстве. Под удары попадают даже генералы и другие начальники армии России”, - сказал Арестович.