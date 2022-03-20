Маркевич: Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо
Тренер обратился к европейским партнерам
Фото: ФК Мариуполь
Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич попросил международное сообщество спасти город Мариуполь, который уничтожают российские оккупанты:
"Это обращение ко всем лидерам государств и государственным структурам, которые могут повлиять на ситуацию, сложившуюся в городе Мариуполе. В первую очередь это США, НАТО, Великобритания и Евросоюз.
Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо. Ведь в этот момент в городе гибнут дети и мирные граждане. Я призываю вас сделать это как можно скорее", – сказал Маркевич.
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Источник:Футбол 1/2/3
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