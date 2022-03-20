УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Маркевич: Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо
В тренде

Маркевич: Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо

Общие новости
(1 голосов)

Тренер обратился к европейским партнерам

Маркевич: Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич попросил международное сообщество спасти город Мариуполь, который уничтожают российские оккупанты:

"Это обращение ко всем лидерам государств и государственным структурам, которые могут повлиять на ситуацию, сложившуюся в городе Мариуполе. В первую очередь это США, НАТО, Великобритания и Евросоюз.

Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо. Ведь в этот момент в городе гибнут дети и мирные граждане. Я призываю вас сделать это как можно скорее", – сказал Маркевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Остап Маркевич война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...