Маркевич: Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо

Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич попросил международное сообщество спасти город Мариуполь, который уничтожают российские оккупанты:

"Это обращение ко всем лидерам государств и государственным структурам, которые могут повлиять на ситуацию, сложившуюся в городе Мариуполе. В первую очередь это США, НАТО, Великобритания и Евросоюз.

Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо. Ведь в этот момент в городе гибнут дети и мирные граждане. Я призываю вас сделать это как можно скорее", – сказал Маркевич.