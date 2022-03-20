Обломок снаряда попал в жилой дом рядом с детсадом и школой в Киеве

Вследствие попадания обломков снаряда возник пожар в доме в Святошинском районе Киева. Как сообщает ДСНС Украины, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда случилось возгорание на балконе 4-го этажа и двух частных автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на данный момент погибших нет, пятеро пострадали, двух из них госпитализировали.

"Хотят запугать людей, но этого не получится. Украинцы не боятся. Более того: такие действия вызывают еще больше ненависти и еще больше желания дать ответ любому агрессору, который нападает на наших женщин, детей", - сказал Кличко.