Военное положение в Украине продлено до 25 апреля

Сегодня, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения. Законопроект данного закона был зарегистрирован неделю назад.

Согласно новому решению, военное положение в нашем государстве будет действовать до 25 апреля.

Таким образом, на этот период в Украине может быть введена обязательная трудовая повинность, предусмотрена возможность отчуждения личного имущества, ограничения на передвижение, а также комендантский час.

Кроме того, может быть запрещаться торговля оружием или алкогольными напитками. В свою очередь местные власти в регионах могут запрещать массовые митинги. А военные и правоохранительные органы могут ограничивать работу любых видов связи.