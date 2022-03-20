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Военное положение в Украине продлено до 25 апреля

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Зеленский подписал данный законопроект

Военное положение в Украине продлено до 25 апреля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения. Законопроект данного закона был зарегистрирован неделю назад.

Согласно новому решению, военное положение в нашем государстве будет действовать до 25 апреля.

Таким образом, на этот период в Украине может быть введена обязательная трудовая повинность, предусмотрена возможность отчуждения личного имущества, ограничения на передвижение, а также комендантский час.

Кроме того, может быть запрещаться торговля оружием или алкогольными напитками. В свою очередь местные власти в регионах могут запрещать массовые митинги. А военные и правоохранительные органы могут ограничивать работу любых видов связи.

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