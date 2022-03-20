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Зеленский Я готов к переговорам с путиным. Но если они провалятся, это будет означать третью мировую войну

Общие новости
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(2 голосов)

Глава страны считает, что нужно воспользоваться шансом на дипломатию

Зеленский Я готов к переговорам с путиным. Но если они провалятся, это будет означать третью мировую войну

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подтвердил, что готов к переговорам с кремлевским диктатором. Если есть хоть один шанс завершить войну, им нужно воспользоваться. Однако, если и переговоры лидеров обоих государств провалятся, это означает, что третьей мировой уже не избежать, цитирует Зеленского CNN.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не можем закончить эту войну.

Если у нас есть только 1% прекратить эту войну, я думаю, что нам нужно воспользоваться этим шансом. Нам нужно это сделать. Я могу вам рассказать о результате этих переговоров - в любом случае мы ежедневно теряем людей, невинных людей.

Российские силы пришли нас истребить, убить нас. И мы можем продемонстрировать достоинство нашего народа и нашей армии, мы способны нанести мощный удар. Но, к сожалению, наше достоинство не хранит жизни. Поэтому, я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность общения с Путиным. Но если эти попытки провалятся, это будет означать третью мировую войну", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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aleks68
20.03.2022 в 17:08
не надоело смотреть в глаза?смени пластинку ...... нобелевская премия всё равно не светит
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+1
-8
FC Energy (Новая Каховка)
20.03.2022 в 17:09
а что не так?
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0
0
aleks68
20.03.2022 в 17:25
а что так?веришь что плешивый .....пойдёт на переговоры?и какие условия для "мира" он поставит?просто уйдёт с захваченных территорий?договор с ним не стоит и рулона тулетной бумаги.
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
20.03.2022 в 16:51
Вау, "світовий лідор")))
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+2
-2

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