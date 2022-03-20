Зеленский Я готов к переговорам с путиным. Но если они провалятся, это будет означать третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подтвердил, что готов к переговорам с кремлевским диктатором. Если есть хоть один шанс завершить войну, им нужно воспользоваться. Однако, если и переговоры лидеров обоих государств провалятся, это означает, что третьей мировой уже не избежать, цитирует Зеленского CNN.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не можем закончить эту войну.

Если у нас есть только 1% прекратить эту войну, я думаю, что нам нужно воспользоваться этим шансом. Нам нужно это сделать. Я могу вам рассказать о результате этих переговоров - в любом случае мы ежедневно теряем людей, невинных людей.

Российские силы пришли нас истребить, убить нас. И мы можем продемонстрировать достоинство нашего народа и нашей армии, мы способны нанести мощный удар. Но, к сожалению, наше достоинство не хранит жизни. Поэтому, я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность общения с Путиным. Но если эти попытки провалятся, это будет означать третью мировую войну", - сказал Зеленский.