Подоляк: РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну
Также советник Офиса Президента обратился к чиновникам
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал очередной комментарий по поводу переговоров с российской стороной.
"РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном", - заявил Подоляк.
Также Подоляк обратился к украинским чиновникам.
"К нашим топам просьбы. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", - сказал Подоляк.
РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну. Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному. До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів. pic.twitter.com/UXFV2sC5L7— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2022
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