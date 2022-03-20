Подоляк: РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал очередной комментарий по поводу переговоров с российской стороной.

"РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном", - заявил Подоляк.

Также Подоляк обратился к украинским чиновникам.

"К нашим топам просьбы. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", - сказал Подоляк.