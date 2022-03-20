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Омбудсменка Денисова: Россияне превращают оккупированные населенные пункты в концлагеря

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Мирных жителей морят голодом

Омбудсменка Денисова: Россияне превращают оккупированные населенные пункты в концлагеря

Фото: Daily Sabah

UA-Футбол
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Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека сообщила о том, что происходит с мирным населением на оккупированных российской армией территориях:

"Рашистская армия превращает оккупированные и окруженные населенные пункты в концентрационные лагеря, где голодает мирное население.

Жители Мариуполя, сбежавшие от бомбардировок российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. Оккупанты не допускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами, предметами первой необходимости.

Страдает от гуманитарной катастрофы город Чернигов – нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды. Почти неделю идут переговоры об эвакуации и гуманитарном коридоре, но рашисты на него не согласны.

В Херсонскую область оккупанты не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью. 14 грузовиков с гуманитарной помощью на полпути российские боевики заставили вернуться".

Также Людмила Денисова сообщила о том, что гуманитарный груз не могут доставить в населенные пункты Харьковщины, Луганщины, Донеччины и Киевщины, в которых ведутся боевые действия.

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В статье: Мариуполь война с Россией Чернигов
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