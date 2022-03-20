Омбудсменка Денисова: Россияне превращают оккупированные населенные пункты в концлагеря
Мирных жителей морят голодом
Фото: Daily Sabah
Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека сообщила о том, что происходит с мирным населением на оккупированных российской армией территориях:
"Рашистская армия превращает оккупированные и окруженные населенные пункты в концентрационные лагеря, где голодает мирное население.
Жители Мариуполя, сбежавшие от бомбардировок российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. Оккупанты не допускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами, предметами первой необходимости.
Страдает от гуманитарной катастрофы город Чернигов – нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды. Почти неделю идут переговоры об эвакуации и гуманитарном коридоре, но рашисты на него не согласны.
В Херсонскую область оккупанты не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью. 14 грузовиков с гуманитарной помощью на полпути российские боевики заставили вернуться".
Также Людмила Денисова сообщила о том, что гуманитарный груз не могут доставить в населенные пункты Харьковщины, Луганщины, Донеччины и Киевщины, в которых ведутся боевые действия.
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