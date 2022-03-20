Фашистские "спасатели" Донбасса. Страшные цифры разрушенной инфраструктуры
Не простим! Не забудем!
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко назвал количество поврежденной россиянами инфраструктуры в данном регионе.
Разрушение инфраструктуры Донбасса:
- 10 медицинских учреждений;
- 43 заведения культуры, в том числе 5 музеев;
- 14 объектов культурраного наследия, в том числе 4 памятки Второй мировой войны;
- 3 здания санитарно-оздоровительного комплекса "Жемчужина Донбасса";
- 321 образовательное учреждение (139 школ, 148 детсадов, 10 заведений ПТО, 9 заведений профессионального высшего образования, 4 вуза, 11 заведений внешкольного образования);
- 1108 домов (464 многоэтажных, 644 частных);
- 21 городов;
- 18 железнодорожных объектов;
- 30 газопроводов (2 магистральных);
- 15 объектов тепло- и водоснабжения (обесточены 3 насосные станции и 2 фильтровальные станции);
- 34 объекта электроснабжения.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм Павла Кириленка
Популярное сейчас
- Украинская разведка: российские элиты планируют ликвидировать путина
- В Украине ликвидировано все руководство российского специального отряда Владимирской области
- росСМИ: Киев и Москва имеют сближение позиций в критических вопросах
- Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...