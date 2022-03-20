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Фашистские "спасатели" Донбасса. Страшные цифры разрушенной инфраструктуры

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Фашистские "спасатели" Донбасса. Страшные цифры разрушенной инфраструктуры

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Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко назвал количество поврежденной россиянами инфраструктуры в данном регионе.

Разрушение инфраструктуры Донбасса:

  • 10 медицинских учреждений;
  • 43 заведения культуры, в том числе 5 музеев;
  • 14 объектов культурраного наследия, в том числе 4 памятки Второй мировой войны;
  • 3 здания санитарно-оздоровительного комплекса "Жемчужина Донбасса";
  • 321 образовательное учреждение (139 школ, 148 детсадов, 10 заведений ПТО, 9 заведений профессионального высшего образования, 4 вуза, 11 заведений внешкольного образования);
  • 1108 домов (464 многоэтажных, 644 частных);
  • 21 городов;
  • 18 железнодорожных объектов;
  • 30 газопроводов (2 магистральных);
  • 15 объектов тепло- и водоснабжения (обесточены 3 насосные станции и 2 фильтровальные станции);
  • 34 объекта электроснабжения.
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В статье: война с Россией
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