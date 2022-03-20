Зеленский: Никаких компромиссов на переговорах насчет территориальной целостности Украины
Наша позиция четкая и непоколебима
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какие "компромиссы" на переговорах с россией Украина ни в каком случае не пойдет.
На вопрос корреспондента CNN Фарида Закарии о требованиях оккупантов насчет Крыма и территории Донбасса, глава нашей страны ответил следующим образом.
"Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство. Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом.
Об этом говорил и украинский народ, они не встречали российских солдат букетом цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках", - заявил Владимир Зеленский.
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