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Зеленский: Никаких компромиссов на переговорах насчет территориальной целостности Украины

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Зеленский: Никаких компромиссов на переговорах насчет территориальной целостности Украины

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какие "компромиссы" на переговорах с россией Украина ни в каком случае не пойдет.

На вопрос корреспондента CNN Фарида Закарии о требованиях оккупантов насчет Крыма и территории Донбасса, глава нашей страны ответил следующим образом.

"Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство. Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом.

Об этом говорил и украинский народ, они не встречали российских солдат букетом цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках", - заявил Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
CNN

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