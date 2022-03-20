Зеленский: Никаких компромиссов на переговорах насчет территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какие "компромиссы" на переговорах с россией Украина ни в каком случае не пойдет.

На вопрос корреспондента CNN Фарида Закарии о требованиях оккупантов насчет Крыма и территории Донбасса, глава нашей страны ответил следующим образом.