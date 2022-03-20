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Верещук: Россияне готовятся к захвату гуманитарной колонны у Харькова

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Заминируют путь

Верещук: Россияне готовятся к захвату гуманитарной колонны у Харькова

Фото: YouTube

UA-Футбол
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Вице-премьер-министрка Украины Ирина Верещук заявила о том, что по данным разведки оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну в одном из коридоров Харьковской области.

По информации Верещук, оккупанты планируют заминировать путь через гуманитарный коридор Харьков – Малая Рогань. Также она призвала россиян прекратить провокации и нарушения международного гуманитарного права.

Всего сегодня, 20 марта, из Харькова действуют три гуманитарных коридора: в Малую Рогань, Рогань и Волчанск.

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В статье: Харьков война с Россией Ирина Верещук
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