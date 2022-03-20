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Впервые за время войны удалось провести ротацию работников на ЧАЭС

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Прошла эвакуация 64 людей

Впервые за время войны удалось провести ротацию работников на ЧАЭС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

НАЭК "Энергоатом" сообщает, что сегодня, 20 марта, наконец-то удалось провести частичную ротацию работников персонала на ЧАЭС. Также удалось эвакуировать людей, находившихся на территории оккупированной станции.

Всего удалось везти 64 человека:

• 50 человек сменного персонала ЧАЭС
• 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной)
• 1 служащий Государственной службы чрезвычайных ситуаций
• 4 "сталкера"

В свою очередь, на замену эвакуированного персонала прибыли 46 добровольцев-работников станции для обеспечения функционирования ЧАЭС.

Эвакуированные работники обеспечивали надлежащий уровень безопасности на протяжении 600 часов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Енергоатом

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