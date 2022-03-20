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"Винницкие скифы" захватили российский "тигр"

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Теперь российская техника будет служить ВСУ

"Винницкие скифы" захватили российский "тигр"

Новина українською

Командование южной группировки войск Украины сообщило об очередных успешных действиях наших защитников.

В этот раз военнослужащие мотопехотного батальона "Винницкие скифы" вместе с морскими пехотинцами уничтожили колонну врагов в составе двух боевых бронированных машин "Тигр" и грузовика "Камаз".

Наши защитники молниеносно атаковали врага и остановили колонну в считанные минуты.

Один из ББМ "Тигр" украинские воины захватили в качестве трофея – теперь он будет служить на благо Украины и ВСУ.

"Винницкие скифы" захватили российский "тигр" - изображение 1
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В статье: война с Россией
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