"Винницкие скифы" захватили российский "тигр"
Теперь российская техника будет служить ВСУ
Командование южной группировки войск Украины сообщило об очередных успешных действиях наших защитников.
В этот раз военнослужащие мотопехотного батальона "Винницкие скифы" вместе с морскими пехотинцами уничтожили колонну врагов в составе двух боевых бронированных машин "Тигр" и грузовика "Камаз".
Наши защитники молниеносно атаковали врага и остановили колонну в считанные минуты.
Один из ББМ "Тигр" украинские воины захватили в качестве трофея – теперь он будет служить на благо Украины и ВСУ.
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