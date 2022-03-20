"Винницкие скифы" захватили российский "тигр"

Командование южной группировки войск Украины сообщило об очередных успешных действиях наших защитников.

В этот раз военнослужащие мотопехотного батальона "Винницкие скифы" вместе с морскими пехотинцами уничтожили колонну врагов в составе двух боевых бронированных машин "Тигр" и грузовика "Камаз".

Наши защитники молниеносно атаковали врага и остановили колонну в считанные минуты.

Один из ББМ "Тигр" украинские воины захватили в качестве трофея – теперь он будет служить на благо Украины и ВСУ.