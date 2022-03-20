Посол США: РФ ощутят еще больше, если используют химическое оружие

Посол США в Организации объединенных наций Линда Томас Гринфилд прокомментировала вероятность использования химического оружия российскими оккупантами.

"Вы уже видели последствия наших действий против россии и путина, и они ощущают эти последствия. И они ощутят больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие", - заявила посол.