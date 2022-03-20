Посол США: РФ ощутят еще больше, если используют химическое оружие
россию ждет еще большее давление
Посол США в Организации объединенных наций Линда Томас Гринфилд прокомментировала вероятность использования химического оружия российскими оккупантами.
"Вы уже видели последствия наших действий против россии и путина, и они ощущают эти последствия. И они ощутят больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие", - заявила посол.
Ранее президент США Джо Байден также предупредил россию, что в случае использования данного типа вооружения она заплатит высокую цену.
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Источник:CNN
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.03.2022 в 19:23
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aleks68
20.03.2022 в 19:29
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