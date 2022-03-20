УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Посол США: РФ ощутят еще больше, если используют химическое оружие
В тренде

Посол США: РФ ощутят еще больше, если используют химическое оружие

Общие новости
(1 голосов)

россию ждет еще большее давление

Посол США: РФ ощутят еще больше, если используют химическое оружие

Новина українською

Посол США в Организации объединенных наций Линда Томас Гринфилд прокомментировала вероятность использования химического оружия российскими оккупантами.

"Вы уже видели последствия наших действий против россии и путина, и они ощущают эти последствия. И они ощутят больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие", - заявила посол.

Ранее президент США Джо Байден также предупредил россию, что в случае использования данного типа вооружения она заплатит высокую цену.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
20.03.2022 в 19:23
Им насрать на ваши угрозы. Турция Россию не боится, а НАТО дрыщет.
Ответить
0
0
aleks68
20.03.2022 в 19:29
тупая затычка во все дыры.не .....строчить здесь всякую х.....эксперт занюханный
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...