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Оккупанты пополняют личный состав сирийскими "добровольцами" и собирают эшелоны техники

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Оккупанты пополняют личный состав сирийскими "добровольцами" и собирают эшелоны техники

Новина українською

Издание Conflict Intelligence Team сообщает, что оккупанты накапливают боевую технику.

В частности российские войска перекидывают дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины для возведения временных мостов.

Также Генеральный штаб ВСУ информирует, что россия увеличивает личный состав армии оккупанта и для этого путинский режим направляет на территорию Украины ливийских "добровольцев".

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В статье: война с Россией
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