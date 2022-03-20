Оккупанты пополняют личный состав сирийскими "добровольцами" и собирают эшелоны техники
Удобрят нашу землю
Издание Conflict Intelligence Team сообщает, что оккупанты накапливают боевую технику.
В частности российские войска перекидывают дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины для возведения временных мостов.
Также Генеральный штаб ВСУ информирует, что россия увеличивает личный состав армии оккупанта и для этого путинский режим направляет на территорию Украины ливийских "добровольцев".
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