Оккупанты проводят мобилизацию студентов на Донбассе
Забирают парней от 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrea Carrubba/Anadolu Agency
Российским оккупантам не хватает резерва, поэтому подопечные путинского режима прибегают к пополнению личного состава.
Так Генеральный штаб ВСУ сообщает, что из-за значительных потерь враг проводит мобилизацию студентов в возрасте от 18 лет на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Руководство учебных заведений Донбасса вызывает студентов для так называемой регистрации. На сегодняшний день большинство личного состава 1-го АК составляют граждане с временно оккупированных территорий.
"У большинства мобилизованных нет опыта и желания участвовать в боевых действиях. В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники", - объясняет Генштаб ВСУ.
Кроме того, скрытая мобилизация проводит по определенным регионам России, в частности на Кубани, Приморском и Ярославской области.
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