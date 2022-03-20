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Оккупанты проводят мобилизацию студентов на Донбассе

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Забирают парней от 18 лет

Оккупанты проводят мобилизацию студентов на Донбассе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrea Carrubba/Anadolu Agency

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Российским оккупантам не хватает резерва, поэтому подопечные путинского режима прибегают к пополнению личного состава.

Так Генеральный штаб ВСУ сообщает, что из-за значительных потерь враг проводит мобилизацию студентов в возрасте от 18 лет на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Руководство учебных заведений Донбасса вызывает студентов для так называемой регистрации. На сегодняшний день большинство личного состава 1-го АК составляют граждане с временно оккупированных территорий.

"У большинства мобилизованных нет опыта и желания участвовать в боевых действиях. В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники", - объясняет Генштаб ВСУ.

Кроме того, скрытая мобилизация проводит по определенным регионам России, в частности на Кубани, Приморском и Ярославской области.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ВСУ

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