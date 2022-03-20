Дэвид Бекхэм отдал свой инстаграм украинской женщине-врачу из Харькова

Легендарный футболист Дэвид Бэкхем предоставил свой инстаграм-аккаунт украинской женщине-врачу, руководительнице Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. В сторис она рассказывает и показывает работу медицинских работников больницы.

Бэкхем сообщил:

"Сегодня я передаю мои медиа-каналы Ирине, главе Регионального перинатального центра в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать. Переходите в мои сторис для ознакомления с удивительной работой Ирины и таких медработников, как она, которая спасает жизни в Украине".