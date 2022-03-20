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Дэвид Бекхэм отдал свой инстаграм украинской женщине-врачу из Харькова

Общие новости
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Ирина Кондратова рассказывает о работе медиков в Украине

Дэвид Бекхэм отдал свой инстаграм украинской женщине-врачу из Харькова

Фото: instagram Дэвида Бэкхема

UA-Футбол
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Легендарный футболист Дэвид Бэкхем предоставил свой инстаграм-аккаунт украинской женщине-врачу, руководительнице Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. В сторис она рассказывает и показывает работу медицинских работников больницы.

Бэкхем сообщил:

"Сегодня я передаю мои медиа-каналы Ирине, главе Регионального перинатального центра в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать. Переходите в мои сторис для ознакомления с удивительной работой Ирины и таких медработников, как она, которая спасает жизни в Украине".

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В статье: Дэвид Бекхэм Харьков война с Россией
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