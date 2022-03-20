Известные украинские евреи, среди них братья Суркисы, призвали Израиль упростить въезд для беженцев из Украины
У письма уже 85 подписантов
Фото: The Times of Israel
Известные украинские публичные деятели еврейского происхождения написали письмо к правительству и Кнесету (парламенту) Израиля с призывом упростить процедуру въезда в страну для украинских беженцев.
Как сообщает РБК-Украина, среди подписантов есть врач и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарик Корогодский, блогер Антон Птушкин, владельцы «Динамо Киев» братья Игорь и Григорий Суркисы. Полный список
В письме сказано, что решение МВД Израиля о введении процедур, усложняющих въезд в страну, вызывает недоумение, и воспринимается как приостановление безвизового режима с Украиной. Также, что данное решение выглядит политикой в отношении неевреев-беженцев из страны.
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