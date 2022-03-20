Зеленский к Израилю: В Москве высказались так же, как и говорили 80 лет назад фашисты

Сегодня, 20 марта Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кнессету, Премьер-министру Беннету и членам правительства и народа Израиля.

"Украинская и еврейская общины всегда были и, я уверен, будут очень переплетены, очень близки. Всегда будут жить рядом и будут испытывать вместе и радость, и боль.

Поэтому я хочу вам сейчас напомнить слова одной большой киевлянки, которую вы очень хорошо знаете. Слова Голды Меир. Они очень известны, их все слышали. Наверное, каждый еврей. Многие украинцы тоже. И точно – не меньше россиян. "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не очень много пространства для компромисса".

Мне не нужно вас убеждать, насколько переплелись наши истории. История украинцев и евреев. В прошлом и сейчас, в это страшное время. Мы – в разных государствах и в совершенно разных условиях. Но угроза одна и у нас, и у вас – тотальное уничтожение народа, государства, культуры. И даже имени Украины, Израиля.

Я хочу, чтобы вы почувствовали все это. Я хочу, чтобы вы задумались об этой дате. О 24 февраля. О начале этого вторжения. Вторжение России в Украину. 24 февраля. Этот день дважды вошёл в историю. И оба раза – как трагедия. Трагедия для украинцев, евреев, Европы, мира.

24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии – НСДАП. Партия, унесшая миллионы жизней, уничтожила целые страны, пыталась убить народы.

Через 102 года, также 24 февраля, был отдан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Вторжение, унесшее уже тысячи жизней, миллионы людей оставило без дома, сделало их изгнанниками. На своей земле и в соседних странах. В Польше, Словакии, Румынии, Германии, Чехии, государствах Балтии и еще в десятках разных стран мира.

Наши люди сейчас разбросаны по миру. Они ищут безопасность. Ищут, как остаться в мире. Когда-то искали и вы.

Это вторжение России в Украину – не просто военная операция, как подают в Москве. Это масштабная и подлая война, направленная на уничтожение нашего народа. Уничтожение наших детей, наших семей, нашего государства, городов, наших общин, нашей культуры. И всего, что делает украинцев украинцами. Всего того, что русские войска сейчас разрушают. Сознательно. На виду всего мира.

Поэтому я имею право на эту параллель и на это сравнение. Нашей истории и вашей истории. Нашей войны за свое выживание и второй мировой войны.

Послушайте, что говорит Кремль. Просто послушайте! Там звучат даже термины – такие, как звучали тогда. И это трагедия. Когда нацистская партия шла по Европе и хотели уничтожить все, уничтожить всех. Хотела покорить народы. И не оставить от нас, от вас ничего. И даже имени и следа. Они называли это "окончательным решением еврейского вопроса". Вы помните это. И уверен – никогда не забудете!

Но услышьте, что сейчас звучит в Москве. Услышьте, как там снова говорят эти слова: "окончательное решение". Но уже относительно, так сказать, к нам, к "украинскому вопросу".

Это прозвучало открыто. Это трагедия. Еще раз говорю: это прозвучало на совещании в Москве. Это доступно на официальных сайтах. Это цитировалось в государственной печати России. Москва так и говорит: без войны против нас они не смогли бы обеспечить "окончательное решение" якобы для своей безопасности. Так же, как это говорили 80 лет назад.

Народ Израиля! Ты видел, как российские ракеты ударили по Киеву, по Бабьему Яру. Ты знаешь, что это за земля. Там похоронены более ста тысяч жертв Холокоста. Там древние киевские кладбища. Там еврейское кладбище. Туда ударили русские ракеты.

Народ Израиля! В первый же день этой войны русские снаряды ударили по нашему городу Умань. По городу, который посещают десятки тысяч израильтян каждый год. Для паломничества на могилу цадика Нахмана. Что останется от всех подобных мест в Украине после этой страшной войны?

Я уверен, что каждое слово моего обращения в ваших сердцах откликается на боль. Вы чувствуете, о чем я говорю. Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам за помощью? К вам обращаемся за помощью... Даже за элементарными визами...

Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. И замечу только одно: безразличие убивает. Расчеты – они часто ошибочны. Посредничество же может быть между государствами. Но не между добром и злом.

Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона – она самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие – сильное. Каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои интересы, интересы своего народа. И вы можете помочь нам защитить нашу жизнь, жизнь украинцев, жизнь украинских евреев.

Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие. Или почему Израиль не ввел мощные санкции против России, почему не оказывает давление на российский бизнес. Но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры. И вам с этим ответом потом жить, народ Израиля.

Украинцы сделали свой выбор. 80 лет тому назад. Спасали евреев. И потому среди нас есть Праведники народов мира.

Народ Израиля! Теперь и у вас есть выбор. Благодарю вас! Спасибо за все", - заявил президент Украины.