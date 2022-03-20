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Бойцы ВСУ показали какие шлемы выдает "сверхдержава" для своей "второй армии в мире"

Общие новости
(2 голосов)

Конечно, советского союза

Бойцы ВСУ показали какие шлемы выдает "сверхдержава" для своей "второй армии в мире"

фото из открытых источников

Новина українською

Украинские защитники продолжают развеивать мифы о "второй по силе армии в мире".

На этот раз бойцы ВСУ показали какие шлемы используют для защиты головы российские оккупанты.

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