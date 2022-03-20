12 танков в сутки. Командование ООС отчиталось об успехах на Востоке Украины
Почти две сотни орков уезжают домой
Прессцентр Операции объединенных сил опубликовал данные о потерях врага в течение текущих суток (20 марта) на Донецком и Луганском направлениях.
ВСУ отбили семь атак врага, было уничтожено 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет Су-34 и 1 вертолет оккупантов.
«Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!», говорится в официальном сообщении.
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