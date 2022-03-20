12 танков в сутки. Командование ООС отчиталось об успехах на Востоке Украины

Прессцентр Операции объединенных сил опубликовал данные о потерях врага в течение текущих суток (20 марта) на Донецком и Луганском направлениях.

ВСУ отбили семь атак врага, было уничтожено 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет Су-34 и 1 вертолет оккупантов.

«Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!», говорится в официальном сообщении.