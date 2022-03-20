ВСУ устранили командира разведывательной роты оккупантов

ВСУ продолжает собирать элитные трофеи русской армии.

В этот раз украинские бойцы ликвидировали командира разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР капитана Сергея Машкина с позывным "людоедом".

По словам наших защитников, в так называемой "республике" этот персонаж рассказывал, что якобы "собственно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ".