ВСУ устранили командира разведывательной роты оккупантов
Капитана днр
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ВСУ продолжает собирать элитные трофеи русской армии.
В этот раз украинские бойцы ликвидировали командира разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР капитана Сергея Машкина с позывным "людоедом".
По словам наших защитников, в так называемой "республике" этот персонаж рассказывал, что якобы "собственно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ".
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