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ВСУ устранили командира разведывательной роты оккупантов

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Капитана днр

ВСУ устранили командира разведывательной роты оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ВСУ продолжает собирать элитные трофеи русской армии.

В этот раз украинские бойцы ликвидировали командира разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР капитана Сергея Машкина с позывным "людоедом".

По словам наших защитников, в так называемой "республике" этот персонаж рассказывал, что якобы "собственно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ".

ВСУ устранили командира разведывательной роты оккупантов - изображение 1
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