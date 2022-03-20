Джонсон учел интересы Украины на встрече НАТО и G7. Британия продолжит помогать закончить войну

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что провел вечернюю беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил британский политик, главной целью сегодняшнего разговора с главой украинского государства было выяснить, как именно ему нужно продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7, которые пройдут на этой неделе.

Также Джонсон добавил, что Великобритания продолжит усиливать военную, экономическую, дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этому ужасному конфликту.