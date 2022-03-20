Залужный: Фонд "Повернись живим" собрал 2.3 млрд гривен

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный прокомментировал работу фонда "Повернись живим".

"Сегодня хочу поблагодарить "Повернись живим" — крупнейший в Украине фонд компетентной помощи армии.

С 24 февраля по 18 марта команда организации собрала для войск 2 291 324 310,43 гривен. И это, кроме криптовалютных и наличных переводов.

За первые три недели полномасштабного вторжения россии фонд закупил имущества на сумму 1 193 849 577,33 гривен, и передал нашим защитникам и защитницам десятки тысяч технических средств, в том числе: 7 954 средства связи разного типа, 2 546 шлемов, 1293 ночной и другой оптики, 1 312 бронежилетов и 573 квадрокоптера.

Эти цифры впечатляют. И они – наиболее красноречивая иллюстрация единства нации со своим войском. Вместе к Победе!", - рассказал Залужный.