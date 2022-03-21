Фашисты. В Киеве прогремело несколько взрывов
В Подольском районе
Поздно вечером 20 марта в Киеве прогремело несколько взрывов.
Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Клично, они произошли в Подольском районе – на территории торгового центра "Ретровиль" и жилых домов.
Медики, полиция и спасатели уже прибыли на место.
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