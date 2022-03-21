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Фашисты. В Киеве прогремело несколько взрывов

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В Подольском районе

Фашисты. В Киеве прогремело несколько взрывов

Новина українською

Поздно вечером 20 марта в Киеве прогремело несколько взрывов.

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Клично, они произошли в Подольском районе – на территории торгового центра "Ретровиль" и жилых домов.

Медики, полиция и спасатели уже прибыли на место.

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В статье: война с Россией
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