Позор Реала в Эль Класико, дебют Монзуль в Серии А, поддержка Бекхэма. Главные новости за 20 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 20 марта

Андрей Ярмоленко забивал голы в двух предыдущих матчах за "Вест Хэм". В игре против "Тоттенхэма" он вышел на замену на 56-й минуте, но на этот раз своей команде не помог – молотобойцы уступили 1:3 (дубль Сона) и упали на седьмое место, тогда как шпоры поднялись на пятое. Виталий Миколенко за игрой его "Эвертона" против "Кристал Пелас" в четвертьфинале Кубка Англии наблюдал со скамьи для запасных - его команда проиграла 0:4. Зинченко в этом же турнире вышел на замену на 82-й, но на игру уже не повлиял - "Сити" победил "Саутгемптон" 4:1. Третьим полуфиналистом стал "Ливерпуль", одолевший "Ноттингем" 0:1. В полуфинале красные сыграют с "Сити", другая пара – "Челси" – "Кристалл Пелас".

Ни Владислав Супряга, ни Руслан Малиновский в заявки своих команд не попали. Тем не менее, "Сампдория" победила "Венецию" 2:0, а "Аталанта" вымучила победу над "Болоньей" благодаря позднему голу 18-летнего Мустафы Сиссе. А вот Катерина Монзуль отработала на матче женской Серии А между "Интером" и "Сампдорией" (4:3). На игру она выходила с сине-желтым прапором на плечах. Также отмечаем победу "Ромы" над "Лацио" 3:0 (у Абрахама дубль), а "Ювентус" был сильнее "Салернитаны" (2:0).

Яремчук вышел в старте "Бенфики" в игре против "Эшторила" – в середине второго тайма его заменили, украинец результативными действиями не отличился, а его команда победила 2:1. Данило Игнатенко отыграл полный матч за "Бордо", вот только жирондинцы проиграли "Монпелье" 0:2. Максим Таловеров заработал красную карточку в игре за "Славию" из Праги, впрочем, та выиграла 1:0 у "Чешске Будейовице", бывшей команды Таловерова. Соболь в Бельгии сидел на скамейке запасных, пока его "Брюгге" побеждал "Генк", а Безус вышел на исходе игры, чтобы потянуть время – его "Гент" обыграл "Андерлехт" 0:1.

Звездный британец передал свой инстаграм-аккаунт в пользование женщине-врачу из Украины, руководительнице Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. В сториз она рассказывает и показывает работу медицинских работников больницы. Кто-то скажет – что здесь такого. Мы же заметим, что у Бекхэма 74 миллиона подписчиков, то есть 74 миллиона пользователей, Инстаграма смогут узнать о жизни в Украине во время войны с Россией.

Каталонцы не выигрывали Эль Класико с марта 2019 года, то есть три года подряд. И вот, наконец, это произошло. Да еще как! Команда Хави буквально поиздевалась над сливочными на Сантьяго Бернабеу. Дублем отметился Обамейянг, по голу добавили Араухо и Ферран Торрес – 0:4 в итоге. "Барселона" снова третья, но опережает "Атлетико" только по дополнительным показателям. Отставание от "Севильи", сыгравшей вничью с "Реалом Сосъедад" составляет всего три балла.

Лионель Месси не попал в заявку из-за болезни, но в основе вышли Неймар и Мбаппе. Однако сдержать монегасков звезды Парижа не смогли – Виссам Бен Йеддер оформил дубль, Кевин Фолланд закрепил победу. 3:0 в пользу "Монако". Впрочем, на чемпионскую гонку во Франции это не повлияет никак – "Марсель", победивший "Ниццу" 2:1, отстает на 12 очков.