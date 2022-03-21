В результате обстрела россиянами Киева произошел большой пожар: есть жертвы

Поздним вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по столице Украины в Киеве. Как сообщает ГСЧС, в результате вражеских обстрелов в Подольском районе погибли по меньшей мере четыре человека, еще один человек травмирован.

От попадания вспыхнул пожар на парковке и 3-4-м этажах торгового центра на общей площади 1500 квадратных метров. В локализации огня были задействованы 11 единиц пожарной техники и 63 спасателя.

Заметим, что по официальным данным ООН, в Украине с начала войны были убить 902 мирных жителя. При этом ООН вряд ли учитывает ситуацию в Мариуполе, куда просто нет доступа.