Китай исключает возможность поставки оружия России
По крайней мере, официально
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Посол Китая в США Цинь Ган отрицает возможность того, что страна отправит оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине.
По его словам, что Пекин «сделает все» для деэскалации ситуации. В интервью CBS китайский дипломат подчеркнул, что любые сообщения о том, что Пекин может оказать военную помощь России, являются дезинформацией.
Он также заверил, что Китай вместо помощи стране-агрессору отправляет гуманитарную помощь пострадавшим в Украине - продовольствие, лекарства, спальные мешки и детское питание.
Добавим, что тот же Цинь Ган утверждал, что Китай ничего не знал о планах россии относительно полномасштабного вторжения в Украину, иначе попытался бы предотвратить это.
Напомним, американские СМИ сообщили, что россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне против Украины. Также москва просит Пекин о дополнительной экономической помощи, чтобы противодействовать ударам, нанесенным ее экономике санкциями. Впоследствии авторитетные западные издания со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай согласился сотрудничать с агрессором, но не публично. Вашингтон несколько раз предостерег Пекин от поддержки агрессора.
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