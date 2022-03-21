Китай исключает возможность поставки оружия России

Посол Китая в США Цинь Ган отрицает возможность того, что страна отправит оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине.

По его словам, что Пекин «сделает все» для деэскалации ситуации. В интервью CBS китайский дипломат подчеркнул, что любые сообщения о том, что Пекин может оказать военную помощь России, являются дезинформацией.

Он также заверил, что Китай вместо помощи стране-агрессору отправляет гуманитарную помощь пострадавшим в Украине - продовольствие, лекарства, спальные мешки и детское питание.

Добавим, что тот же Цинь Ган утверждал, что Китай ничего не знал о планах россии относительно полномасштабного вторжения в Украину, иначе попытался бы предотвратить это.

Напомним, американские СМИ сообщили, что россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне против Украины. Также москва просит Пекин о дополнительной экономической помощи, чтобы противодействовать ударам, нанесенным ее экономике санкциями. Впоследствии авторитетные западные издания со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай согласился сотрудничать с агрессором, но не публично. Вашингтон несколько раз предостерег Пекин от поддержки агрессора.