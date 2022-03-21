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Советник Тихановской: Белорусские партизаны останавливают российские поезда и портят технику

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(1 голосов)

Не все там продались лукашенко

Советник Тихановской: Белорусские партизаны останавливают российские поезда и портят технику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечорко заявил о том, что в Беларуси противостоят потенциальному вторжению своей армии в Украину. Также он опубликовал карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022", на ней указаны результаты действий местных партизан.

"Беларусь – страна партизан. Наши герои останавливают российские поезда, повреждают российскую технику, раздают листовки, чтобы белорусские войска не вошли в Украину. Украина победит, Беларусь тоже будет освобождена".

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко неоднократно заявлял, что армия его страны не будет участвовать в войне, которую начала рф.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
21.03.2022 в 08:16
Планы придурашенного бацьки проваливаются. Его разопнет собствеччый народ!
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