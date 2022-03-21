Советник Тихановской: Белорусские партизаны останавливают российские поезда и портят технику
Не все там продались лукашенко
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Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечорко заявил о том, что в Беларуси противостоят потенциальному вторжению своей армии в Украину. Также он опубликовал карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022", на ней указаны результаты действий местных партизан.
"Беларусь – страна партизан. Наши герои останавливают российские поезда, повреждают российскую технику, раздают листовки, чтобы белорусские войска не вошли в Украину. Украина победит, Беларусь тоже будет освобождена".
Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ￼????????Ukraine will prevail, ￼️⬜️????￼️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022
Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко неоднократно заявлял, что армия его страны не будет участвовать в войне, которую начала рф.
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