На химическом промышленном заводе в Сумах произошла утечка аммиака
Если слышите запах аммиака, то дышать нужно через увлажненную марлевую повязку
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На заводе "Сумыхимпром" в Сумах произошла утечка аммиака, зона поражения сперва была радиусом 5 километров, однако затем ее уменьшили до 2,5 км. Угрозы самому городу Сумы не возникло из-за направления ветра. Утечка произошла около 04:30 утра.
По состоянию на 07:30 по киевскому времени в городе Сумы на территории "Сумыхимпрома" уже проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака. В результате происшествия 1 работник предприятия получил травмы. На данный момент аварийная ситуация локализована.
"Сумыхимпром" производит минеральные удобрения, коагулянты и добавки к цементу, кислоты, диоксид титана и пигменты, другие виды химической продукции. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
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