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Верещук: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь – откройте нам коридор

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Маразм орков крепчал

Верещук: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь – откройте нам коридор

ОП

Новина українською

Министерство обороны рф обратилось с официальным письмом в Украину в виде ультиматума – орки хотят, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают провести "эвакуацию мирных жителей". Вице-премьер министр Ирина Верещук ответила на данный опус оккупантов:

"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция россии, и что это взятие в заложники людей".

"Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – просто откройте коридор. Мы сообщили в ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей".

"У нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. 350 детей они собираются насильственно увезти в направлении россии, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм".

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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Источник:
УП

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