Киев остается главной целью россиян - британская разведка
Зубы обломают
В своем традиционном обзоре по войне в Украине британская разведка сообщает, что Киев остается главной военной целью российских войск, несмотря на неудачи в наступательной операции.
Враг может попытаться окружить украинскую столицу в ближайшие недели, пишет британская разведка.
Сообщается о тяжелых боях севернее Киева. 2/3 сил РФ, наступавших на город с северо-востока, застопорилось. Войска, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинцев. Основная часть россиян остается в более чем в 25 километрах от центра Киева.
Отметим, что в последней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что интенсивность использования авиации российскими оккупантами значительно снизилась.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 21, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w
???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj
Популярное сейчас
- Реал - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
- ВСУ устранили командира разведывательной роты оккупантов
- Реал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала