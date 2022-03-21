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Киев остается главной целью россиян - британская разведка

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Зубы обломают

Киев остается главной целью россиян - британская разведка

Новина українською

В своем традиционном обзоре по войне в Украине британская разведка сообщает, что Киев остается главной военной целью российских войск, несмотря на неудачи в наступательной операции.

Враг может попытаться окружить украинскую столицу в ближайшие недели, пишет британская разведка.

Сообщается о тяжелых боях севернее Киева. 2/3 сил РФ, наступавших на город с северо-востока, застопорилось. Войска, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинцев. Основная часть россиян остается в более чем в 25 километрах от центра Киева.

Отметим, что в последней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что интенсивность использования авиации российскими оккупантами значительно снизилась.

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В статье: война с Россией
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