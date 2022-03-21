Кадры разрушений – словно из фильма-катастрофы. От удара по киевскому ТРЦ погибло 8 человек

Начато расследование ночных ракетных обстрелов оккупантами Подольского района столицы, об этом сообщили в офисе Генерального прокурора Украины. Вчера вечером, 20 марта, вооруженные силы орков произвели ракетный обстрел Подольского района столицы.

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В результате вражеских обстрелов и возникшего пожара был разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, восемь человек погибли. Информация уточняется.

Заместитель мэра Киева Поворознюк отметил, что в результате удара 6 домов повреждены (3 из них больше непригодны к жизни), также пострадали 2 школы и 2 детских садика.

Видео опубликовано через полусутки после удара. Помните, что распространять данные об ударах сразу же после взрыва нельзя, так вы подыгрываете врагу.