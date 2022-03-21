Зозуля - про россиян: Мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни

Бывший нападающий "Динамо", "Днепра" и сборной Украины, который сейчас выступает в испанской "Фуэнлабраде", Роман Зозуля прокомментировал слова россиян, которые любят говорить, что наши народы – братья.

"Всегда они говорили, что мы братья. Мы совсем разные, никакими мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни, и дай Бог, чтобы никогда об этом и не вспоминали. Мы совсем разные, ну совсем. У нас есть какой-то свой стержень, у нас есть нация, у нас есть люди, которые могут объединиться", - сказал Зозуля в интервью программе "Денисов Time".