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Зозуля - про россиян: Мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни

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Мы совсем разные

Зозуля - про россиян: Мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни

Фото: Footboom

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо", "Днепра" и сборной Украины, который сейчас выступает в испанской "Фуэнлабраде", Роман Зозуля прокомментировал слова россиян, которые любят говорить, что наши народы – братья.

"Всегда они говорили, что мы братья. Мы совсем разные, никакими мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни, и дай Бог, чтобы никогда об этом и не вспоминали. Мы совсем разные, ну совсем. У нас есть какой-то свой стержень, у нас есть нация, у нас есть люди, которые могут объединиться", - сказал Зозуля в интервью программе "Денисов Time".

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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