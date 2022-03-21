УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Чтобы ракеты не делали. Министр иностранных дел Украины анонсировал новые санкции против россии
В тренде

Чтобы ракеты не делали. Министр иностранных дел Украины анонсировал новые санкции против россии

Общие новости
(1 голосов)

Выходных больше нет, работаем каждый день

Чтобы ракеты не делали. Министр иностранных дел Украины анонсировал новые санкции против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На этой неделе (21-27 марта) против россии будет введен новый, уже пятый пакет санкций за ее вторжение в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба.

"Отдельное направление нашей работы в эти дни – это выталкивание тех международных компаний из россии, которые еще сами не поняли, что им нужно уйти. Это не только какие-нибудь продуктовые компании (Nestle, Danone), но и точечные компании, без которых россия не сможет делать свои ракеты".

"Некоторые обижаются на нас за огромное давления для усиления санкций, однако сейчас не время обижаться. Пора делать выбор. Ты на стороне добра или на стороне зла. Если ты на стороне добра, то это значит, что ты с Украиной".

Читайте такжеДмитрий Кулеба: Процесс вступления Украины в Европейский Союз начался

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: санкции война с Россией Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/dmytro.kuleba

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...