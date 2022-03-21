Чтобы ракеты не делали. Министр иностранных дел Украины анонсировал новые санкции против россии
Выходных больше нет, работаем каждый день
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На этой неделе (21-27 марта) против россии будет введен новый, уже пятый пакет санкций за ее вторжение в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба.
"Отдельное направление нашей работы в эти дни – это выталкивание тех международных компаний из россии, которые еще сами не поняли, что им нужно уйти. Это не только какие-нибудь продуктовые компании (Nestle, Danone), но и точечные компании, без которых россия не сможет делать свои ракеты".
"Некоторые обижаются на нас за огромное давления для усиления санкций, однако сейчас не время обижаться. Пора делать выбор. Ты на стороне добра или на стороне зла. Если ты на стороне добра, то это значит, что ты с Украиной".
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