15 тысяч солдат и полтысячи танков. Новые данные потерь россиян по состоянию на 21 марта
ВСУ работают
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал данные об общих боевых потерях противника в период с 24 февраля по 21 марта.
Итак, за 25 дней войны враг потерял около 15 тысяч солдат личного состава, 498 танков, 1535 боевых бронированных машин, 240 артиллерийских систем, 80 единиц РСЗО, 45 средств ПВО, 969 единиц автомобильной техники.
Также ВСУ уничтожили 97 самолетов, 121 вертолет и 24 беспилотника. Также указывается о 13 единицах специальной техники.
Генштаб напоминает, что данные уточняются, а подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий.
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