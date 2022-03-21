Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен

Комендантский час в столице Украины и Киевской области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 07:00 23 марта. То есть – до послезавтра. Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут, как сообщает Виталий Кличко.

Мэр Киева просит всех соблюдать правила военного положения, оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам.

россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.