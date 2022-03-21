Министр обороны Резников: Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал обращение к гражданам по итогам 25 дней войны с россией. Он отметил, что в кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах россии больше солдат, чем официально признали свои потери: "Ложь им уже не помогает, а правда пугает".

Глава оборонного ведомства указал, что наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, считавшихся "элитными" вместе с их руководителями.

"С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Именно поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска".

"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли не раз. Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине", - говорится в обращении Резникова.

Министр подчеркивает, что огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя: "Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать".

При этом Резников поблагодарил жителей Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов: "Борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец-то осознать те вещи, о которых мы говорили много месяцев. Уже даже Генеральный секретарь ООН признал, что нападение России на Украину может привести к глобальному продовольственному кризису. Который, в свою очередь, приведет к очередному миграционному кризису для Европы".

Резников сообщил, что за последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО: "Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит – благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии".

Министр предупреждает, что предстоит еще много испытаний: "Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая. Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом – мы будем бороться. И победим!".

Резников отмечает важность того, чтобы сейчас заработала экономика: "Война изменила ощущение времени и много привычных вещей. Но в понедельник традиционно начиналась рабочая неделя. И эту "традицию" сейчас тоже нужно лелеять, как и армию. Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают в защиту Украины".

"Мы победим врага за счет единства и лучшей организации. Вклад каждого важен. Фронты разные – победа одна на всех. Держим строй! Слава Украине!", – резюмировал глава оборонного ведомства Украины.