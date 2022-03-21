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"рф пишет на своих самолетах "На Берлин", они хотят пойти к вам". Зеленский – к гражданам ФРГ

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Они могут помочь

"рф пишет на своих самолетах "На Берлин", они хотят пойти к вам". Зеленский – к гражданам ФРГ

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, на этот раз к гражданам Федеративной Республики Германия.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете добыть в борьбе просто в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете силу!"

"Со звуком сирены украинцы живут, работают, пытаются спать, лечатся от ранений и рожают детей. До войны Киев называли новым Берлином, сравнивая нашу и вашу открытость, эмоции, свободу на площадях и многое другое. Теперь наша столица замерла в тишине в ожидании новой сирены. Мы не можем собраться как вы, жить как вы. Мы воюем против одной из самых численных армий мира. На своих самолетах россияне пишут уже сейчас – "На Берлин". Они хотят пойти дальше, к вам".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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