Словения возвращает свою дипломатическую миссию в Киев

Словения в скором времени отправит своих дипломатов обратно в столицу Украины. Руководство страны уже работает над тем, чтобы в Европейском Союзе действовали точно так же. Отмечается, что сотрудники сами обратились с такой добровольной инициативой к правительству Словении.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.