Словения возвращает свою дипломатическую миссию в Киев

Словения в скором времени отправит своих дипломатов обратно в столицу Украины. Руководство страны уже работает над тем, чтобы в Европейском Союзе действовали точно так же. Отмечается, что сотрудники сами обратились с такой добровольной инициативой к правительству Словении.

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. ????????needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24