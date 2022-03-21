УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Словения возвращает свою дипломатическую миссию в Киев
В тренде

Словения возвращает свою дипломатическую миссию в Киев

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Берите пример, другие страны

Словения возвращает свою дипломатическую миссию в Киев

Slovenia

Новина українською

Словения в скором времени отправит своих дипломатов обратно в столицу Украины. Руководство страны уже работает над тем, чтобы в Европейском Союзе действовали точно так же. Отмечается, что сотрудники сами обратились с такой добровольной инициативой к правительству Словении.

Читайте такжеВ столицу Украины прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Словения война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Balkan Observer for Ukraine

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...