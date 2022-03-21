Словения возвращает свою дипломатическую миссию в Киев
Берите пример, другие страны
Slovenia
Словения в скором времени отправит своих дипломатов обратно в столицу Украины. Руководство страны уже работает над тем, чтобы в Европейском Союзе действовали точно так же. Отмечается, что сотрудники сами обратились с такой добровольной инициативой к правительству Словении.
Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. ????????needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24— Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2022
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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