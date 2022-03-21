Главный тренер Швеции: События в Украине тревожные и печальные

Тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о возможном проведении матча квалификации ЧМ-2022 в Польше, недалеко от Украины.

"Я не знаю. Мне кажется, что происходящие там события тревожные и печальные. Трудно поместить это в футбольный контекст. Я стараюсь не затрагивать их, когда говорю о работе, но внутри все переворачивается.

Если мы доберемся до финала плей-офф квалификации – хорошо, тогда мы будем думать, как это будет. Сейчас я пытаюсь это игнорировать и видеть только позитив в том, что в четверг мы будем играть важный футбольный матч", – сказал Андерссон.